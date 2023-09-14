Dilek Taşı 2. bölümüyle ekranlara geldi: Cemre babasına kavuştu

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Dizinin yeni bölümünde;

Mustafa, kızına kavuştuğunu gördüğü rüyadan demir kapı sesleriyle uyandı.

"Memlekette ihtilal oldu"

Haber hapishanedeki mahkumlara da ulaştı. Cezaevinin koridorları 'Bizi asacaklar' sesiyle yankılanırken Cemre'nin test sonuçları Macide ve Rüçhan'ı mutlu etti.

İkilinin konuşmalarının beklenmedik bir şahidi vardı: Cemre...

Rüçhan, durumu toparlamaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Mustafa ile arasında geçen konuşmanın etkisinden bir türlü çıkamayan Figen, büyük bir çaresizlikle baş başa kaldı.

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Tüm mahkumları cezaevinin bahçesinde toplayan müdür, yeni kararları onlarla paylaştı.

Darağacına ilk çıkarılan isim Hüseyin oldu. Hüseyin, cezaevi müdürünün talimatıyla son anda ipten alındı.

Bu durum Mustafa ve arkadaşları için daha da zor günlerin başlangıcı oldu.

"Atın bunları 'at yaşamaz'a!"





Kenan ile Figen'in konuşmalarını dinleyen Sevda, hapishaneye yapılan gizli ziyareti öğrendi. Figen'i yaptıklarını babaannesine söylemekle tehdit eden Sevda, ona bu evin sadece bir çalışanı olduğunu hatırlattı.

Cemre'nin evden kaçma çabalarını göz ardı etmeyen Macide, küçük kıza unutamayacağı bir ders verdi.

At yaşamaz koğuşunda gardiyanlarla mahkumlar arasında çıkan arbede çok geçmeden büyüdü.

Sevda her zamanki gibi Figen'e verdiği sözü tutmadı ve onun herkesten gizli yaptığı hapishane ziyaretini Macide'ye anlattı...

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Duyduklarıyla çılgına dönen Macide, apar topar köşke dönme kararı aldı. Bunun için de avukatlarından yardım istedi.

Avukatına Mustafa Yılmaz'ı araştırması için talimat veren Macide, Mustafa'nın cezaevinde isyana sebebiyet verdiğini öğrendi.

Mustafa ve arkadaşları koğuşta falakaya yatırıldı. Kızından kalan son hatırayı da Mustafa'nın elinden alan cezaevi müdürü sözleriyle genç adamı yerle bir etti.

"Sen bu kızını unut Mustafa!"

Köşke dönen Macide, Figen'in anne ve babasından hesap sordu. Kovulmakla tehdit edilen Asuman ve eşi, yaşadıkları aşağılanmanın acısını kızlarından çıkardılar.

Başka bir cezaevine nakledilen Mustafa, Yılmaz ile vedalaştı.

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Bir umut her daim vardır Mustafa... Unutma yollar umutla doludur...

Nakil aracında da durum cezaevinden farklı değildi... Mahkumlar ile askerler arasındaki arbede kaza ile sonuçlandı. Mustafa ve arkadaşları canlarını son anda kurtarmayı başarırken kamyon kocaman bir alev topuna dönüştü.

Mustafa ile konuştuklarını öğrenmek için Figen'i yanına çağıran Macide'nin içi duyduklarıyla biraz da olsa ferahladı.

Geceyi Kenan ile birlikte geçiren Sevda, söylediklerini Figen'in duyduğunu bilmeden içinde tuttuğu her şeyi anlattı.

Kaza yapan cezaevi aracının haberi Rona Köşkü'nde de bomba etkisi yarattı. Macide, eve gelen telefonla Cemre'nin babasının firar ettiğini öğrendi.

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Tam bu sırada Rüçhan'ın Sinan ve Cemre'nin evde olmadığını fark etmesi yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

"Cemre'nin babası firar etmiş... Çocuklar da ortada yok. Sen haber verdin değil mi?"

Ev halkı dört bir taraftan çocukları ararken, Sinan ve Cemre'yi bulan devriye gezen askerler oldu.

Yola Mustafa ile birlikte devam eden Hüseyin, onu bir zamanlar ailesiyle birlikte yaşadığı eve götürdü.

Cemre ve Sinan’ın kaybından dolayı kendini suçlayan Figen, Rona Köşkü'ndeki işinden ayrıldı.

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Çok geçmeden polisler Mustafa ve Hüseyin'in saklandığı eve geldiler. Hayatta tutunacak hiçbir dalı kalmayan ve Mustafa'nın kızına kavuşmasını her şeyden daha çok isteyen Hüseyin, kendini arkadaşı için feda etti.

Ben Mustafa Yılmaz... Bu ismi hiçbir zaman unutamayacaksınız...

Macide'ye Cemre'nin babasının intihar ettiği haberini ulaştıran avukatı oldu.

Küçük kızla konuşmaya giden Macide, Cemre'ye babasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Cemre'yi teselli etmek, herkes gibi Mustafa'nın öldüğünü düşünen Figen'e düştü.

Tamsırada karanlıktan bir ses yükseldi: Cemre!

Baba kız günler sonra ilk kez birbirlerine sarıldılar...

KİM KİMDİR?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Haysiyeti, şerefi, ailesi için yaşamıştır her zaman. İşçi olarak çalıştığı fabrikanın lokavttan dolayı kapanması ve karısı Canan’ın yakalandığı amansız hastalık, Mustafa’nın hayatını zorlaştırmıştır. Ömrü boyunca kimseye boğun eğmemiş olan Mustafa karısını iyileştirmek için gururunu ayaklar altına alır. Fabrikaya gidip patronundan alacaklarını ister. Patronu onu kovmaktan beter edince Mustafa isyan eder. Bu isyan, Mustafa’nın hayatını değiştiren olayların da başlangıcı olur.

Yirmi dört yaşında. Rona köşkünün emektarlarından Asuman ve Ömer’in büyük kızıdır. Rona köşkünün düzeninde, işleyişinde anne ve babasına yardım etmektedir. Merhametli, şefkatli ve sevgi doludur. Haksızlıklara karşı sessiz kalamayan, mücadeleci bir yapısı vardır. Kenan’la evlilik arifesindeyken, Cemre ve Mustafa’nın hayatına girmesiyle her şey değişir.

Yirmi sekiz yaşında. Figen’in uzatmalı nişanlısı. Şeytan tüyü olan, nerde gece orada sabah yaşayan bir insandır Kenan. Uzun bir süre boyunca Figen’i evlilik vaatleriyle kandırmıştır. Onun amacı aile babası olmak değildir. Hayal ettiği hovarda hayatı yaşamak için zengin olmanın yollarını aramaktadır.

Harun Rona’nın karısı. Her zaman şık ve bakımlıdır. Rona ailesinin perde arkasındaki reisidir. Çok sert, otoriter bir karakteri vardır. Gerek aile hayatında gerek iş hayatında kuralları Macide Hanım belirlemektedir. Zaman zaman vicdansız, acımasız davranmaktan çekinmez. Hırslı, despot bir yapıya sahiptir.

Kırklı yaşlarının ortalarındadır. Güzel, alımlı bir kadındır. Hayatının merkezine aldığı oğlu Sinan’ın hastalığı ortaya çıktıktan sonra psikolojisi giderek zayıflamıştır. Tek derdi Sinan’ın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşadığı üzüntülerde en iyi dert ortağı içki kadehleridir.

Kırk beş yaşında. Harun ve Macide Rona’nın tek evladı… Par ajansın yöneticisi. Her zaman kendi çıkarlarını, mutluluğunu düşünen bencil bir adam. Ailesiyle, karısıyla ilgilenmez. Hayatına sık sık başka kadınlar girer.

Yirmi üç yaşında. Yurtdışında iyi bir eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür. Aile şirketi olan Par Ajansta kreatif direktör olarak çalışmaktadır. Ancak iş hayatıyla pek de ilgili değildir. Hırslı ve kıskanç bir yapısı vardır. Figen’e dost gibi görünse de onu çocukluğundan beri içten içe kıskanmıştır.

Mustafa’nın altı yaşındaki güzeller güzeli, biricik kızı. Annesinin öldüğü gün babasından da ayrılmak zorunda kalmıştır. Önce çocuk esirgeme kurumuna, sonra Rona köşküne savurmuştur hayat Cemre’yi. Türlü kötülüğe maruz kalırken aklında her zaman babasının ona verdiği söz vardır. “Bir gün gelip seni bulacağım kızım.” demiştir Mustafa ona. Bir de Figen ablası vardır. Cemre’nin koruyucu meleği. Ona sarılınca annesine sarılmış gibi hissettiği, keşke babam da tanısaydı diye düşündüğü Figen ablası…

Rona ailesinin en küçük üyesi. Aras ve Rüçhan’ın 7 yaşındaki oğulları Sinan, amansız bir hastalığın pençesindedir.

Rona köşkünün emektarı. Figen’in annesidir. Dediğim dedik, inatçı, kuralcı bir kadındır. Huysuz, sorunlu ve açgözlü bir yapısı vardır. Hayatı etrafındakiler, özellikle kocası Ömer için çekilmez hale getirmektedir. Figen’i Rona ailesinin işlerinde kullanırken küçük kızı Ebru’ya bambaşka davranmaktadır. Ebru, Asuman’ın göz bebeğidir. Varını yoğunu Ebru’yu film yıldızı yapmak için harcamaktadır.

Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.