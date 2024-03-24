×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Dilek Hanif: Kıyafetler oyuncağımdı

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Hanif#Hülya Koçyiğit#Moda
Dilek Hanif: Kıyafetler oyuncağımdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 09:45

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif, Hülya Koçyiğit’in sunumuyla TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Modanın hayatına küçük yaşlarda girmeye başladığını anlatan Dilek Hanif, “Moda ile 7-8 yaşlarında annemin mağazasında tanıştım. Okuldan çıkıp koşarak giderdim. Benim oyuncağım askılar ve kıyafetlerdi. Annem bu işe girmemi çok istemedi. Zannediyorum yorulacağımı düşündü. Ama şimdi çok mutlu” diye konuştu.

Dilek Hanif kendi ismiyle çıkardığı markasını da anlattı: “Ben kendime ait bir marka yapacağım demiştim. Onun üzerine Osmanbey’de Dilek Hanif markasında bir koleksiyon çıkardım. Daha sonra hayatıma gece kıyafetleri ve abiye girdi. O zamanlar Hülya Avşar Show vardı. Hülya Avşar’a kıyafet yapınca büyük talep oldu.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilek Hanif#Hülya Koçyiğit#Moda

BAKMADAN GEÇME!