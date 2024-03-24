Dilek Hanif: Kıyafetler oyuncağımdı

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Modanın hayatına küçük yaşlarda girmeye başladığını anlatan Dilek Hanif, “Moda ile 7-8 yaşlarında annemin mağazasında tanıştım. Okuldan çıkıp koşarak giderdim. Benim oyuncağım askılar ve kıyafetlerdi. Annem bu işe girmemi çok istemedi. Zannediyorum yorulacağımı düşündü. Ama şimdi çok mutlu” diye konuştu.

Dilek Hanif kendi ismiyle çıkardığı markasını da anlattı: “Ben kendime ait bir marka yapacağım demiştim. Onun üzerine Osmanbey’de Dilek Hanif markasında bir koleksiyon çıkardım. Daha sonra hayatıma gece kıyafetleri ve abiye girdi. O zamanlar Hülya Avşar Show vardı. Hülya Avşar’a kıyafet yapınca büyük talep oldu.”