Dilber’in sırrı açığa çıkıyor... İnci Taneleri'nin üçüncü bölümü bu akşam yayınlanıyor!

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Dizinin yeni bölümünde Azem, Dilber’in büyük sırrını öğreniyor. Geçmişin izini sürmeye devam eden Azem, Erman’dan aldığı telefonla yeniden umutlanıyor.

Öte yandan Dilber’in davetiyle onu izlemeye giden Kasım ve Azem’in eğlenceli başlayan gecesi tatsız şekilde sona eriyor.

Minik ‘Coci’yi sahiplendi

İlk iki bölümüyle reyting listesinin zirvesine yerleşen ‘İnci Taneleri’ dizisi, izleyicileri Kanal D ekranına kilitliyor.



Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan dizinin geçen perşembe yayınlanan bölümünde minik bir yıldız da vardı.





‘Coci’ isimli yavru bir köpek ‘İnci Taneleri’ ekibine dahil oldu. Sahibi tarafından terk edilen Coci’yi sahiplendirme ilanında gören Yılmaz Erdoğan ve ‘İnci Taneleri’ ekibi hemen harekete geçip sevimli köpeğin yeni evi oldu.

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Dizide Azem ve Dilber’e eşlik eden Coci, hem oyuncu oldu hem de Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenildi.