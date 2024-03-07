Dilber bu kez ağlatacak

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümüne Menderes Samancılar konuk oluyor. Samancılar dizide Terzi Affan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.



Azem, Dilber’in başına gelenlerden derinden etkilenmiştir. Herkes olanların şokunu yaşamaktadır.



Piraye’nin yaptığı iş teklifini kabul edip, etmemek de Azem’in aklını meşgul eder. Ama, Dilber’e destek olup toparlaması için çabalamakta, bir yandan da başına gelenlerin hesabını sormak için uğraşmaktadır.

Bu tehlikeli yol, Dilber’e büyük bir hediye vermenin kapısını açacaktır.

Cihan, Elif’e ulaşabilmek için herkesten sakladığı hikâyesini ona açar.