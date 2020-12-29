Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? Herkes onu İpek Boran olarak tanıyordu!
Dilara Aksüyek, magazin gündeminde yer alması sebebiyle biyografisi merak edilen isimler arasında yer buluyor. Kariyeri boyunca pek çok dizide boy gösteren Dilara Aksüyek, son zamanlarda ise özel hayatı ile gündemde yer alıyor. İstanbullu Gelin isimli dizide İpek Boran karakteri ile dikkat çeken Dilara Aksüyek, 2017 yılında öne çıkan oyuncular arasında yer almıştı. Peki, Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Son günlerde özel hayatı ile magazin gündeminin odak noktasında yer alan Dilara Aksüyek, 2012 yılında başlayan kariyerini, farklı projelerde yer alarak zenginleştirdi. İstanbullu Gelin ve Muhteşem Yüzyıl gibi önemli projelerde yer alan Dilara Aksüyek, İpek Boran karakteri ile tanınmıştı.
DİLARA AKSÜYEK KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
DİLARA AKSÜYEK DİZİLERİ
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.
|TV Dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2012
|Evlerden Biri
|Filiz
|Yardımcı Karakter
|2013
|Merhamet
|Şadiye
|Yardımcı Karakter
|2014
|Kadim Dostum
|Deniz
|Yardımcı Karakter
|2015
|Adı Mutluluk
|Dolunay
|Yardımcı Karakter
|2015
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|Mahfiruze Sultan
|Yardımcı Karakter
|2016
|Mahrumlar
|Tanem
|Yardımcı Karakter
|2017
|İstanbullu Gelin
|İpek Boran
|Yardımcı Karakter
|2020
|Arıza
|Füsun Keskin
|Yardımcı Karakter
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