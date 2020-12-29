Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? Herkes onu İpek Boran olarak tanıyordu!

Son günlerde özel hayatı ile magazin gündeminin odak noktasında yer alan Dilara Aksüyek, 2012 yılında başlayan kariyerini, farklı projelerde yer alarak zenginleştirdi. İstanbullu Gelin ve Muhteşem Yüzyıl gibi önemli projelerde yer alan Dilara Aksüyek, İpek Boran karakteri ile tanınmıştı.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

DİLARA AKSÜYEK DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.