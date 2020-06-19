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Haber Giriş: 19.06.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Dilan’ın yeni imaj

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Dilan’ın yeni imaj
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Dilan Çiçek Deniz, uzun aradan sonra film ve dizisi için yeni imajıyla ortaya çıktı!

Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra eğitim programlarına odaklanmıştı. Sinema filmi ile gündemde olan ve önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak yeni dizisi için hazırlık yapan Dilan Çiçek Deniz, değiştirdiği saç stiliyle dikkat çekti.

Dilan’ın yeni imaj

Güzel oyuncu, bugünlerde seyirciyle buluşan Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ‘Yarına Tek Bilet’ filmi için kamera karşısına kâküllü saçıyla geçmişti. Deniz, rol arkadaşı Burak Deniz ile önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağı ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisi için de saç imajını değiştirdi. ‘Bu küçük yenilikle çok özlediğim setlere kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyorum.” diye konuşan güzel oyuncu, durgun karantina dönemi sonrasında başlayan iş yoğunluğundan memnun olduğunu belirtti.
Dilan’ın yeni imaj


Dilan’ın yeni imaj


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