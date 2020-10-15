Dexter yeniden başlıyor! İşte, Dexter yeni sezon detayları

2006 ile 2013 yılları arasında toplam 8 sezonluk bir seyir imkanı sunan Dexter, 96 bölümlük serüveninin ardından 23 Eylül 2013'te son bölümü ile ekranlara gelmişti. Aradan tam 7 yıl geçmesinin ardından Dexter resmi hesabından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, dizinin yeni sezonu ile geri döneceği vurgulandı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

DEXTER KONUSU NEDİR?

Annesinin öldürülmesi ile üç yaşında yetim kalan Dexter Morgan Miami polis memuru Harry Morgan tarafından evlatlık olarak alınmış. Harry'nin eşi Doris tarafından benimsenmiştir. Genç yıllarda Dexter, öldürme isteğinin oluştuğunu keşfeder. Harry, öldürmek için çok erken olduğuna inandığını söyler ve Dexter'in öldürme isteği gittikçe artar. Harry, Dexter'a masum insanları öldürmemesini söyler ve ona birkaç kural öğretir.

En önemlisi, Dexter asla yakalanmamalısın.

Dexter'ın kurbanları ölmeyi hak etmelidir.

Dexter her zaman katilin suçlu olduğundan emin olmalıdır, bundan dolayı sık sık kurbanın suçlu olduğuna dair kesin kanıtı elde etmek için büyük çaba harcar.

Harry ona normal insan duygularına sahip olmayı, sosyal davranmayı ve katilleri öldürdükten sonra cinayet mahallini temizlemeyi gösterir. Dexter "Karanlık Yolcuyu" (öldürme iç güdüsüne verdiği ad) tatmin etmek için kodu takip eder. Ancak, dördüncü sezonda sonradan masum olduğu kanıtlanan bir fotoğrafçıyı öldürür.