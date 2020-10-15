Dexter yeniden başlıyor! İşte, Dexter yeni sezon detayları
Unutulmaz diziler arasında yer bulan Dexter, yeni sezon duyurusu ile dikkatleri üzerine çekti. Michael C. Hall'in başrolünde yer aldığı dizi 2013 yılında son sezonuna girmiş final bölümü ile son bulmuştu. Dexter resmi hesabından yapılan açıklamada, dizinin yeni sezonu ile geri döneceği duyuruldu. Peki, Dexter ne zaman başlıyor? İşte, Dexter yeni sezon hakkında bazı bilgiler
2006 ile 2013 yılları arasında toplam 8 sezonluk bir seyir imkanı sunan Dexter, 96 bölümlük serüveninin ardından 23 Eylül 2013'te son bölümü ile ekranlara gelmişti. Aradan tam 7 yıl geçmesinin ardından Dexter resmi hesabından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, dizinin yeni sezonu ile geri döneceği vurgulandı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
DEXTER KONUSU NEDİR?
Annesinin öldürülmesi ile üç yaşında yetim kalan Dexter Morgan Miami polis memuru Harry Morgan tarafından evlatlık olarak alınmış. Harry'nin eşi Doris tarafından benimsenmiştir. Genç yıllarda Dexter, öldürme isteğinin oluştuğunu keşfeder. Harry, öldürmek için çok erken olduğuna inandığını söyler ve Dexter'in öldürme isteği gittikçe artar. Harry, Dexter'a masum insanları öldürmemesini söyler ve ona birkaç kural öğretir.
- En önemlisi, Dexter asla yakalanmamalısın.
- Dexter'ın kurbanları ölmeyi hak etmelidir.
- Dexter her zaman katilin suçlu olduğundan emin olmalıdır, bundan dolayı sık sık kurbanın suçlu olduğuna dair kesin kanıtı elde etmek için büyük çaba harcar.
Harry ona normal insan duygularına sahip olmayı, sosyal davranmayı ve katilleri öldürdükten sonra cinayet mahallini temizlemeyi gösterir. Dexter "Karanlık Yolcuyu" (öldürme iç güdüsüne verdiği ad) tatmin etmek için kodu takip eder. Ancak, dördüncü sezonda sonradan masum olduğu kanıtlanan bir fotoğrafçıyı öldürür.
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