Devran İskender kimdir, eşi kim? Devran İskender'in hayatıyla ilgili bilgiler

Devran İskender 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda 3 yıl görev aldı. 1998 yılında İTÜ Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanan Devran İskender, değerli hocalar eşliğinde eğitim hayatını sürdürüp 2002 yılında mezun oldu. Askerliğini Ankara'da Armoni Mızıkası moral ekibinde Türk Halk Müziği solisti olarak yapan Devran İskender, 2006 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sahne çalışmaları yapan Devran İskender, sanat hayatına ilk albümü olan "mesele" ile devam etmektedir. Son albümünü 2014 yılında "İmza" ile atmıştır. 2018 yılında Zekiye Güçlü ile nikah masasına oturdu.