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Destan 3. bölümde Akkız'ın esir alınması şoke etti! İşte Destan son bölümde yaşananlar

#Destan#Televizyon#Dizi
Destan 3. bölümde Akkızın esir alınması şoke etti İşte Destan son bölümde yaşananlar

Destan 3. bölüm izleme ekranı, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan dizisinin 7 Aralık Salı akşamları seyirci karşısına çıkan son bölümünde, Akkız'ın köle olarak esir düşmesi dikkat çekti. Dizinin final anında Batuga'nın nişanlanması ise ekranlara damga vurdu. İşte, Destan son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Destan son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Destan'ın 7 Aralık tarihli son bölümünde Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını beklerken, Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız'ı şoke etti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

DESTAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

DESTAN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Destan’ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han’ın Gök Saray’ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler. Oysa Gök’ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han’ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler. O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han’ı rahatsız etmiştir. Dağ Hanı Çolpan Han’ın ve Gök Kağanı Alpagu Han’ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga’nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Destan#Televizyon#Dizi

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