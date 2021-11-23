Destan Mei Jin kimdir? Esra Kılıç hakkında bilgiler

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Esra Kılıç, 12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı.Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı.

Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, İçerde, Seviyor Sevmiyor ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol aldı.

DESTAN MEİ JİN KİMDİR?



Çin İmparatoru'nun kızı olan Mei Jin aynı zamanda Temur'un eşidir. Çin İmparatoru'nun danışmanı Tiazu'nun, Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli prenses.