Destan Mei Jin kimdir? Esra Kılıç hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Küçük Müslüme’nin dedesi tutuklandıKüçük Müslüme’nin dedesi tutuklandı!#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Erken seçim olmayacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Kilosu 50 bin lirayı buluyor... Dünyanın en pahalısında inanılmaz hile At kılıyla taklit ediyorlarKilosu 50 bin lirayı buluyor... Dünyanın en pahalısında inanılmaz hile! At kılıyla taklit ediyorlar#Safran
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırİkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti! Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktır#İkinci El
Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi Tekrar yargılanıyorlarAdliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Tekrar yargılanıyorlar#ZONGULDAK
Derbiye Kim damgası Kerem gider, tutamazsınız, Yıllarca Azizsilin, şimdi de AlisilinDerbiye Kim damgası! 'Kerem gider, tutamazsınız', 'Yıllarca Azizsilin, şimdi de Alisilin'#Galatasaray-Fenerbahçe
Derbide sürpriz konuk Milyarder kulüp sahibi...Derbide sürpriz konuk! Milyarder kulüp sahibi...#Galatasaray-Fenerbahçe
Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlarHerkesin evinde var... Bu mesaja dikkat! Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar#Kombi
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor#Asgari Ücret
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Destan Mei Jin kimdir? Esra Kılıç hakkında bilgiler

#Destan Mei Jin#Esra Kılıç#Esra Kılıç Kimdir
Destan Mei Jin kimdir Esra Kılıç hakkında bilgiler

Destan dizisinde Mei Jin karakterine hayat verecek olan Esra Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncu Kılıç, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştı. Peki, Destan Mei Jin kimdir? İşte Esra Kılıç hakkında bilgiler

Haberin Devamı

 Esra Kılıç, 12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı.Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı.

Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, İçerde, Seviyor Sevmiyor ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol aldı.

DESTAN MEİ JİN KİMDİR?

Çin İmparatoru'nun kızı olan Mei Jin aynı zamanda Temur'un eşidir. Çin İmparatoru'nun danışmanı Tiazu'nun, Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli prenses.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Destan Mei Jin#Esra Kılıç#Esra Kılıç Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay