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Destan dizisinde Tutkun öldü mü? Elif Doğan ayrıldı mı?

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Destan dizisinde Tutkun öldü mü Elif Doğan ayrıldı mı

Fethi Bayram'ın yönetmenliğini yaptığı, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in senaryosunu kaleme aldığı Destan dizisinde bir ayrılık yaşandı. Tutkun karakterine hayat veren Elif Doğan'ın sahneleri soru işaretlerine neden oldu. Peki, Destan dizisinde Tutkun öldü mü? Elif Doğan ayrıldı mı?

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Destan dizisinde hüzünlü bir ayrılık yaşandı. Dizide Tutkun karakterini canlandıran Elif Doğan, kadroya veda etti. Ölerek veda eden Tutkun karakterinin ölüm sahnesi sosyal medyaya da damga vurdu.

ELİF DOĞAN HAKKINDA

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğan Melis Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu.
Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.

2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi.

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