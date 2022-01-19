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Destan 7. son bölüme Akkız'ın sarayı basması damga vurdu! İşte Destan son bölümde yaşananlar

#Destan#Televizyon#Dizi
Destan 7. son bölüme Akkızın sarayı basması damga vurdu İşte Destan son bölümde yaşananlar

Destan 7. bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan dizisinin 18 Ocak Salı akşamları seyirci karşısına çıkan son bölümünde, Balamir’in kan dökeceğini ve suçu Pençe’nin üzerine atacağını öğrenen Akkız'ın saraya geri dönmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Destan son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Destan son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Destan'ın 18 Ocak tarihli son bölümünde Batuga bir yandan Akkız’ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız’la birlikte Balamir’i suçüstü yakalamak için bir plan yaptı. Günseli’nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ile Gök Hanlığı’nın başını çok büyük belaya sokması merak dolu anlara neden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

DESTAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

DESTAN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balamir’in kan dökeceğini ve suçu Pençe’nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han’ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata’yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun’un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han’ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız’ı ölümle karşı karşıya bırakır.

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Alpagu Han’la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök’ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur’u da Günseli’yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli’nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı’nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız’ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız’la birlikte Balamir’i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Destan#Televizyon#Dizi

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