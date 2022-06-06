Deren Talu, Seversin’e konuk oluyor…

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İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturduğu dizi yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni kazanmıştı.

Dizinin ekrana gelecek olan 2’nci bölümüne ise ünlü isim Deren Talu konuk oluyor. Talu’nun hangi karakter ile izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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Seversin yeni bölümü ile 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...