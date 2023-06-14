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Depremzedeleri hedef alan Eda Ece’ye Hakan Ural tepki gösterdi...

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#Eda Ece#Hakan Ural#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 15:55

Kanal D’nin hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine atıf yapan oyuncu Eda Ece’nin sözleri masaya yatırıldı. "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." diyen oyuncunun sözlerine Hakan Ural tepki gösterdi.

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“Muhalif olabilir anlarım ama depremzedeler üzerinden bir oy şakası nasıl yapılabilir? 57 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiş, orada büyük acı yaşanırken bu nasıl olur? Savunması bile bir garip. O ironi depremzedeler üzerinden olmaz, özne yanlış bir kez. İstediğine oy at, bizi ilgilendirmez ama konuyu çarpıtma. Bu nasıl bir espri? Salondaki insanlar da bu korkunç sözlere kahkaha atıyor. Böyle bir rezalet, böyle bir ayıp olamaz. Tiksindirici. Bilerek planlanmış, kurgulanmış. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Ukalaca. Gerçekten çok yazık! Oyunuz batsın. Kime atarsa atsın o insanlara oy tasarrufundan espri yapılır mı? Espri yapacak başka şey mi bulamadınız?” diyerek tepkisini dile getirdi...

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