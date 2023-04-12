Deprem bölgesine moral ziyareti

Haberin Devamı

Çift, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile çocuklarla da bir araya geldi. UCİM’in sosyal medya hesabından bu anlar şu notla paylaşıldı:

“Yapılan ziyarette, hijyen- gıda kolileri, kıyafet, üniversiteye hazırlık kitapları, çocuklar ve bebekler için gıda takviyeleri dağıtıldı. Gaziantep’te 2 bin kişilik iftar verildi. Çocuklarla müzikal tiyatro gösterisi, Minika çocuk ekibinin maskotlu Hacivat Karagöz gösterisi ve destek atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.”