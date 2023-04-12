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Deprem bölgesine moral ziyareti

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#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Gaziantep Nurdağı
Deprem bölgesine moral ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 08:13

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Gaziantep Nurdağı’ndaki depremzedeleri ziyaret ederek onlara moral verdi.

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Çift, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile çocuklarla da bir araya geldi. UCİM’in sosyal medya hesabından bu anlar şu notla paylaşıldı:

Deprem bölgesine moral ziyareti

“Yapılan ziyarette, hijyen- gıda kolileri, kıyafet, üniversiteye hazırlık kitapları, çocuklar ve bebekler için gıda takviyeleri dağıtıldı. Gaziantep’te 2 bin kişilik iftar verildi. Çocuklarla müzikal tiyatro gösterisi, Minika çocuk ekibinin maskotlu Hacivat Karagöz gösterisi ve destek atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.”

 

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#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Gaziantep Nurdağı

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