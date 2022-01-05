Deniz Işın: Kalıplarımı kırdım

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“Leyla ile Mecnun” dizisinde rol alan Işın, yeni yılda iki sinema filminde başrol oynayacağını söyledi. Oyuncu, röportajında herkesin zaafları olabileceğinden bahsetti: “Kusursuz kusurlar zinciri, insanı biricik yapan şeydir. Bazen aynaya bakasım bile gelmediği oluyor. Böyle anlarımı kabul edip yoluma devam etmek için uğraşıyorum.”

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Işın, kimya mühendisliği yaparken işini bıraktığını sözlerine ekledi: “Günümüzde birçok insan sevmediği işi, farkında olmadığı kalıplar yüzünden yapmayı kanıksamış durumda. Ben işimden bir anda istifa ettim. Kalıplarımı kırdım.”