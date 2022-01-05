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Deniz Işın: Kalıplarımı kırdım

#Deniz Işın#Leyla İle Mecnun#Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Deniz Işın: Kalıplarımı kırdım

Oyuncu Deniz Işın, Laurentius dergisinin ocak sayısının kapağında yer aldı.

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Leyla ile Mecnun” dizisinde rol alan Işın, yeni yılda iki sinema filminde başrol oynayacağını söyledi. Oyuncu, röportajında herkesin zaafları olabileceğinden bahsetti: “Kusursuz kusurlar zinciri, insanı biricik yapan şeydir. Bazen aynaya bakasım bile gelmediği oluyor. Böyle anlarımı kabul edip yoluma devam etmek için uğraşıyorum.”

Deniz Işın: Kalıplarımı kırdım

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Işın, kimya mühendisliği yaparken işini bıraktığını sözlerine ekledi: “Günümüzde birçok insan sevmediği işi, farkında olmadığı kalıplar yüzünden yapmayı kanıksamış durumda. Ben işimden bir anda istifa ettim. Kalıplarımı kırdım.”

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