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Deniz Akkaya'ya 1 ay konuşma yasağı

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#Deniz Akkaya#Selin Ciğerci#Konuşma Yasağı
Deniz Akkayaya 1 ay konuşma yasağı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 08:11

SOSYAL medya fenomeni Selin Ciğerci, mahkemeden Deniz Akkaya için 1 ay konuşmama yasağı aldırdı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Deniz Akkaya, fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın ‘kara para aklama’ suçundan tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci’ye de aynı suçlamalarla itham ederek ağır iftira ve hakaretlerde bulundu.

Deniz Akkaya’nın uzun zamandır kendisini kamuoyu önünde tehdit ettiğini öne süren Ciğerci, manevi değerlerine, ailesine, kişiliğine, onur ve şöhretine ağır saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle mağdur Selin Ciğerci’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Akkaya’nın karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.

 

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#Deniz Akkaya#Selin Ciğerci#Konuşma Yasağı

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