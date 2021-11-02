Deniz Akkaya'dan Mehmet Akif Alakurt’u sert sözler: Sosyal medyadan sallayarak adamlık olmaz

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Mehmet Akif Alakurt, Erkan Özerman ile ilgili yaptığı açıklamayla, Deniz Akkaya’yı sinirlendirdi. Özerman’ın yarışmaya katılan modellere ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Alakurt, “O işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim birçok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur” demişti.



2001 yılının Best Model of Turkey birincileri Şenay Akay ile Mehmet Akif Alakurt...



1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Deniz Akkaya ile Kenan İmirzalıoğlu birinci olmuştu.

Akkaya, Söylemezsem Olmaz programında Alakurt’a tepki gösterdi, onu reklam yapmakla suçladı:“Türkiye’de sosyal medyada bazı kişilerin mazlumun yanında durarak tribün elde etmek gibi bir amaçları var. Bizde düşene vurma huyu var. Siz böyle konuşarak herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Tribünlere oynamak çok kolay. Siz bunları konuşurken buradan ünlü olan insanlara da ‘bu insanlar bu yollardan geçti, Erkan Özerman’a masaj yaptı’ iması veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Sosyal medyadan sallayarak adamlık, duruş olmaz. Varsa söyleyeceğiniz, gerçekten çıkıp mahkemeye verin.”