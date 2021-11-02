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Deniz Akkaya'dan Mehmet Akif Alakurt’u sert sözler: Sosyal medyadan sallayarak adamlık olmaz

#Mehmet Akif Alakurt#Deniz Akkaya#Erkan Özerman
Deniz Akkayadan Mehmet Akif Alakurt’u sert sözler: Sosyal medyadan sallayarak adamlık olmaz

1997 Best Model birincisi Deniz Akkaya, 2001 Best Model birincisi Mehmet Akif Alakurt’u sert bir dille eleştirdi. Yarışmanın organizatörü Erkan Özerman hakkında çıkan “yarışmacılara ahlaksız teklif” iddiaları, iki eski modeli karşı karşıya getirdi.

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Mehmet Akif Alakurt, Erkan Özerman ile ilgili yaptığı açıklamayla, Deniz Akkaya’yı sinirlendirdi. Özerman’ın yarışmaya katılan modellere ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Alakurt, “O işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim birçok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur” demişti.

Deniz Akkayadan Mehmet Akif Alakurt’u sert sözler: Sosyal medyadan sallayarak adamlık olmaz

2001 yılının Best Model of Turkey birincileri Şenay Akay ile Mehmet Akif Alakurt...

Akkaya, Söylemezsem Olmaz programında Alakurt’a tepki gösterdi, onu reklam yapmakla suçladı:
TRİBÜNLERE
OYNAMAK KOLAY
“Türkiye’de sosyal medyada bazı kişilerin mazlumun yanında durarak tribün elde etmek gibi bir amaçları var. Bizde düşene vurma huyu var. Siz böyle konuşarak herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Tribünlere oynamak çok kolay. Siz bunları konuşurken buradan ünlü olan insanlara da ‘bu insanlar bu yollardan geçti, Erkan Özerman’a masaj yaptı’ iması veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Sosyal medyadan sallayarak adamlık, duruş olmaz. Varsa söyleyeceğiniz, gerçekten çıkıp mahkemeye verin.”
Deniz Akkayadan Mehmet Akif Alakurt’u sert sözler: Sosyal medyadan sallayarak adamlık olmaz

1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Deniz Akkaya ile Kenan İmirzalıoğlu birinci olmuştu.

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