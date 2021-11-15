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Deniz Akkaya 'Söylemezsem Olmaz' programından neden ayrıldı?

#Deniz Akkaya#Söylemezsem Olmaz#Bircan Bali
Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Bircan Bali ve Seren Serengil ile yorumculuk yapan Deniz Akkaya, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı. Bali, bugün yayına çıkmayan Akkaya için "Artık aramızda yer almayacak" açıklamasında bulundu.

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"DİĞER SUNUCULAR ZARAR VERDİ"

Deniz Akkaya , programdan neden ayrıldığını açıkladı:

Yaklaşık üç ay önce başlamış bulunduğum Söylemezsem Olmaz programı yorumculuk pozisyonuma Cuma günü itibariyle kendi isteğimle son vermiş bulunmaktayım. Bu almış olduğum kararın kurumla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Uzun süredir, bir çok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yapmış olmam nedeniyle çalıştığımız bir çok markamız mevcut. Çok sevilen ve bizim programa çok yakışacağına inandığım bir marka için; ana sponsor olması adına kanalıma teklifte bulundum. Maalesef ki ilk haftadan itibaren, diğer sunucular tarafından sponsorumuza zarar verecek şekilde, yayında sponsorluk şartlarına aykırı davranıldığına şahit oldum. Özellikle Cuma günü bu durumun anlaşma şartlarını açıkça ihlal edecek seviyeye gelmesi nedeniyle markamı ve kendimi bu durumdan kurtarmak ve tarafımıza verilen zararın daha fazla artmaması adına sunuculuktan ayrılmış bulunmaktayım. Türkiye’de özellikle medyanın ekonomik anlamda kötüye gittiği şu dönemde markaların bizlerle çalışmak istemesi çok değerli ama bizler de onların haklarını korumak zorundayız. Bu nedenle markalarımızla birlikte bambaşka bir proje ile bambaşka bir kanalda, bu kez yapımcısı olacağım bir başka formatla karşınızda olacağım.

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#Deniz Akkaya#Söylemezsem Olmaz#Bircan Bali

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