Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı: Helalleşecek bir şey yok

Haberin Devamı

'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına katılan Demet Şener, şunları söyledi:

"Anlatıldığı gibi değil olaylar. Ben bunu 50 kere söyledim. Hayatımda tanımadığım, merhabalaşmadığım bir insan. Bunu da buradan son kez söyleyeyim. Yok 'çok yakın arkadaşıydı' bilmem neydi... Hayatımda merhabam yok. Belki 1-2 yerde şöyle bir görmüşlüğüm olabilir... Anlatıldığı gibi de değil. Bunu da söyledim. Bununla ilgili konuşulacak bir şey de yok. Yansıtıldığı gibi değil olaylar. Onu söylemek istiyorum. Bazen insanlar yorum yazıyorlar 'O da en yakın arkadaşıyla falan...' şeklinde. Ne en yakın arkadaşı? Hayatımda görmedim. Tanımıyorum. Tanımıyorum derken, onu da yanlış anlamasınlar. Tanışmadığım bir insan, merhabam yok. Eskiden de, sonradan da... Helalleşecek bir şey yok. Öyle olmuş gibi gösterilmek istendi.Başka da bir şey söylemeyeyim.

Haberin Devamı





Demet Şener 'Bunca yaşadığım zorluğa rağmen dimdik ayaktayım demiştin... Kendini kurban gibi hissettin mi' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim yaşadığım zorluk, evliliğimin bitişiydi. Yoksa diğerleri zorluk olabilir mi, komik olmayın"