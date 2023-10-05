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Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı: Helalleşecek bir şey yok

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#Demet Şener#Demet Akalın#İbrahim Kutluay
Demet Şenerden yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı: Helalleşecek bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 12:53

İbrahim Kutluay, 1998 yılında Demet Akalın ile büyük aşk yaşamış, 4 yıllık ilişki 'ihanet' nedeniyle bitmişti... Çok geçmeden İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile birlikte olduğu ortaya çıktı; çift kısa bir birlikteliğin ardından ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Yıllarca 'yakın arkadaşına ihanet' ile suçlanan Demet Şener bilinmeyenleri anlattı.

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'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına katılan Demet Şener, şunları söyledi:

"Anlatıldığı gibi değil olaylar. Ben bunu 50 kere söyledim. Hayatımda tanımadığım, merhabalaşmadığım bir insan. Bunu da buradan son kez söyleyeyim. Yok 'çok yakın arkadaşıydı' bilmem neydi... Hayatımda merhabam yok. Belki 1-2 yerde şöyle bir görmüşlüğüm olabilir... Anlatıldığı gibi de değil. Bunu da söyledim. Bununla ilgili konuşulacak bir şey de yok. Yansıtıldığı gibi değil olaylar. Onu söylemek istiyorum. Bazen insanlar yorum yazıyorlar 'O da en yakın arkadaşıyla falan...' şeklinde. Ne en yakın arkadaşı? Hayatımda görmedim. Tanımıyorum. Tanımıyorum derken, onu da yanlış anlamasınlar. Tanışmadığım bir insan, merhabam yok. Eskiden de, sonradan da... Helalleşecek bir şey yok. Öyle olmuş gibi gösterilmek istendi.Başka da bir şey söylemeyeyim.

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Demet Şenerden yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı: Helalleşecek bir şey yok

Demet Şener 'Bunca yaşadığım zorluğa rağmen dimdik ayaktayım demiştin... Kendini kurban gibi hissettin mi' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim yaşadığım zorluk, evliliğimin bitişiydi. Yoksa diğerleri zorluk olabilir mi, komik olmayın"

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#Demet Şener#Demet Akalın#İbrahim Kutluay

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