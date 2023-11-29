Demet Akalın: Engin Polat, Dilan Polat'ı dövüyordu

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Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan şiddet gördüğünü iddia eden Akalın, "Dilan keşke kendi çocuklarını düşünseydi. Çocuklarının aydınlık gelecekleri için bu kadar entrika içine girmeseydi. Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmor geliyordu. Bir gün dayak yediği için bana geldi. Benim de Ece diye bir arkadaşım vardı ona karakola götürmesini söyledim. Çünkü ben götürdüğüm zaman iş başka yere gidiyor. Engin'e çok aşıktı evet ama o başka bir sendrom. Katiline aşık olan..." dedi.



Dilan Polat bir dönem ünlü isimlerin fotoğrafçılığını yapıyordu...