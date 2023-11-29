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Demet Akalın: Engin Polat, Dilan Polat'ı dövüyordu

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#Demet Akalın#Dilan Polat#Engin Polat
Demet Akalın: Engin Polat, Dilan Polatı dövüyordu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 17:57

Dilan Polat ile bir dönem yakın arkadaş olan Demet Akalın, yorumculuk yaptığı "Gel Konuşalım" programında Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğünü iddia etti. Doğum fotoğrafçılığı yaptığı dönemden arkadaşlıkları olan ikili, geçtiğimiz yıllarda küsmüştü.

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Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan şiddet gördüğünü iddia eden Akalın, "Dilan keşke kendi çocuklarını düşünseydi. Çocuklarının aydınlık gelecekleri için bu kadar entrika içine girmeseydi. Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmor geliyordu. Bir gün dayak yediği için bana geldi. Benim de Ece diye bir arkadaşım vardı ona karakola götürmesini söyledim. Çünkü ben götürdüğüm zaman iş başka yere gidiyor. Engin'e çok aşıktı evet ama o başka bir sendrom. Katiline aşık olan..." dedi.

Demet Akalın: Engin Polat, Dilan Polatı dövüyordu

Dilan Polat bir dönem ünlü isimlerin fotoğrafçılığını yapıyordu...

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#Demet Akalın#Dilan Polat#Engin Polat

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