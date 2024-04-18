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Deli gibi İnci Taneleri izliyorum

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#İrem Derici#İnci Taneleri#Kanal D
Deli gibi İnci Taneleri izliyorum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 08:50

İrem Derici, önceki akşam düzenlenen No7influencers Awards töreninde ‘yılın en başarılı sanatçısı’ ödülünü aldı.

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Gecede muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 hafta ekranlara ara veren “İnci Taneleri” dizisini özlediğini söyledi.

“Deli gibi İnci Taneleri izliyorum” diyen Derici, en çok hangi karakteri sevdiği sorulunca ilginç bir açıklama yaptı:

“Ben her zaman dizilerin kötü karakterlerini severim. İyileri sevmiyorum. Normal hayatta da iyileri sevmiyorum, kötüleri seviyorum!”

Deli gibi İnci Taneleri izliyorum

Azem iki ateş arasında

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık aranın ardından bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

İzlenme rekorları kıran dizinin bu bölümü, tanıtım filmiyle gündem oldu. Piraye (Selma Ergeç) ve Dilber’in (Hazar Ergüçlü) pavyonda ilk kez yüz yüze geldiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Azem, Dilber ve Piraye üçgeninde nelerin yaşanacağı yeni bölüme dair merakı artırdı. Azem’in ne karar vereceği bu akşamki bölümde belli olacak.

 

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#İrem Derici#İnci Taneleri#Kanal D

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