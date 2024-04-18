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Gecede muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 hafta ekranlara ara veren “İnci Taneleri” dizisini özlediğini söyledi.



“Deli gibi İnci Taneleri izliyorum” diyen Derici, en çok hangi karakteri sevdiği sorulunca ilginç bir açıklama yaptı:



“Ben her zaman dizilerin kötü karakterlerini severim. İyileri sevmiyorum. Normal hayatta da iyileri sevmiyorum, kötüleri seviyorum!”

Azem iki ateş arasında

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık aranın ardından bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

İzlenme rekorları kıran dizinin bu bölümü, tanıtım filmiyle gündem oldu. Piraye (Selma Ergeç) ve Dilber’in (Hazar Ergüçlü) pavyonda ilk kez yüz yüze geldiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Azem, Dilber ve Piraye üçgeninde nelerin yaşanacağı yeni bölüme dair merakı artırdı. Azem’in ne karar vereceği bu akşamki bölümde belli olacak.