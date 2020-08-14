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Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Dangal’da hayatı anlatılan Boksör Mahavir Singh Phogat kimdir?

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Dangal’da hayatı anlatılan Boksör Mahavir Singh Phogat kimdir?
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Dangal’da hayatı anlatılan Boksör Mahavir Singh Phogat, filmin vizyona girdiği tarihlerden en çok merak edilen isimlerden biriydi. Filmde Mahavir Singh Phogat ve güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Peki, Dangal’da hayatı anlatılan Boksör Mahavir Singh Phogat kimdir?

Phogat kız kardeşlerin eğitmeni ve babası Mahavir Singh Phogat, Hintli bir amatör güreşçi, kıdemli bir Olimpiyat koçu ve politikacıdır. En büyük hayali ülkesi adına uluslararası müsabakalarda madalya kazanmak olan Mahavir Singh Phogat, hayalinin gerçekleştiğini kızlarında gördü ve küçük yaşlarından itibaren kızlarını bu hedefe hazırladı. Boksör Mahavir Singh Phogat, 2016 yılında Hindistan Hükümeti tarafından Dronacharya Ödülü'ne layık görüldü.

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