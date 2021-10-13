Daha Hızlı Daha Öfkeli oyuncuları kimdir? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları ve konusu

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Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları arasında Paul Walker, Tyrese Gibson gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmde polislikten ihraç edilen Brian O’Conner karakterine Paul Walker hayat veriyor.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ KONUSU

Polislikten ihraç edilen Brian O’Conner, bir yarışta yakalanır. Eski şefleri, Brian'a verecekleri görevi yapması durumunda sicilinin temizlenmesi sözünü verir. Görev, kirli para naklini gerçekleştiren Miamili iş insanı Carter Verone’u yakalamaktır. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, aynı zamanda casus Monica Fuentes ile iş birliği yapar.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ OYUNCULARI

Daha Hızlı Daha Öfkeli oyuncuları arasında Paul Walker, Tyrese Gibson, James Remar, Cole Hauser, Ludacris bulunuyor.