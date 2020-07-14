Dağ 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteklediği Dağ 2 filmi televizyonda da ilgi görmeye devam ediyor. Dağ II, yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, savaş ve dram filmidir. 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamı olan yapım, 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime girmişti.



DAĞ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Alper Çağlar’ın imzasını taşıyan Dağ 2 filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar yer alıyor.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Özel Kuvvetlerin katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan “Dağ 2” filminin çekimleri Türkiye’nin farklı noktalarında çevrildi. Film Ankara, Konya ve Adana'nın bazı bölgelerin gerçekleştirildi.

DAĞ FİLMİNİN KONUSU

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır