D-Smart GO'dan 29 Ekim'e özel kampanya

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Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan kategoriyle de bayram coşkusunu sonuna kadar yaşatacak.

D-Smart GO, 29 Ekim için birbirinden özel yapımların yer aldığı “Cumhuriyet Sen Çok Yaşa” isminde bir kategori açtı. Bu kategoride; “Cumhuriyet Kadınları”, “Beni Hatırlayınız”, “Taş Mektep”, “Vatanım Sensin”, “Son Umut”, “Anafartalar Mustafa Kemal Yolu”, “Zafer Anıtı” ve “120” gibi izleyenleri 100 yıl öncesine götürecek yapımlar yer alacak.

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Ayrıca milli mücadele ruhunu yaşatan “Mustafa Kemal’in Sofya Yılları”, “Sarıkamış Çocukları”, “Veda”, “Çanakkale 1915”, “Çanakkale Zafere Selam Belgeseli”, “Çanakkale Yolun Sonu” ve “Zaferi Yaşatan Şarkılar” da izleyicilerle buluşacak.