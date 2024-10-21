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D-Smart GO'dan 29 Ekim'e özel kampanya

Güncelleme Tarihi:

#D-Smart GO#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı
D-Smart GOdan 29 Ekime özel kampanya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 07:46

D-Smart, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 31 Ekim tarihine kadar D-Smart GO’ya gelen yeni kullanıcılara yüzde 29 indirim sağlayacak.

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Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan kategoriyle de bayram coşkusunu sonuna kadar yaşatacak.

D-Smart GOdan 29 Ekime özel kampanya


D-Smart GO, 29 Ekim için birbirinden özel yapımların yer aldığı “Cumhuriyet Sen Çok Yaşa” isminde bir kategori açtı. Bu kategoride; “Cumhuriyet Kadınları”, “Beni Hatırlayınız”, “Taş Mektep”, “Vatanım Sensin”, “Son Umut”, “Anafartalar Mustafa Kemal Yolu”, “Zafer Anıtı” ve “120” gibi izleyenleri 100 yıl öncesine götürecek yapımlar yer alacak.

D-Smart GOdan 29 Ekime özel kampanya

“Vatanım Sensin” dizisinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel başrolleri paylaşıyor.

Ayrıca milli mücadele ruhunu yaşatan “Mustafa Kemal’in Sofya Yılları”, “Sarıkamış Çocukları”, “Veda”, “Çanakkale 1915”, “Çanakkale Zafere Selam Belgeseli”, “Çanakkale Yolun Sonu” ve “Zaferi Yaşatan Şarkılar” da izleyicilerle buluşacak.

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D-Smart GOdan 29 Ekime özel kampanya

Sinan Tuzcu ve Ezgi Mola’nın rol aldığı “Veda” da D-Smart Go’da yayınlanacak.

D-Smart GOdan 29 Ekime özel kampanya


D-Smart GOdan 29 Ekime özel kampanya


D-Smart GOdan 29 Ekime özel kampanya


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#D-Smart GO#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı

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