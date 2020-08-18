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Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da

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Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da
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‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor!

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla usta aktörün ‘Kuruluş Osman’ kadrosuna katıldığını “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın” sözleriyle açıkladı.

Cüneyt Arkın’ın ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

 

 

 

 

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