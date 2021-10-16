Cuma’nın galibi Arka Sokaklar…

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 599’uncu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6,02 reyting yüzde 16,59 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.
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