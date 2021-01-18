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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Çukur’un yeni bölüm fragmanı müjdeyi verdi: Vartolu geri mi dönüyor?

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Çukur’un yeni bölüm fragmanı müjdeyi verdi: Vartolu geri mi dönüyor?
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Çukur dizisinin yeni bölümünde ilk görüntüler ön izleme fragmanıyla paylaşıldı. Çukur’un yeni bölüm fragmanı müjdeyi verdi. Uzun bir süredir dizide gözükmeyen Vartolu’nun görüntüleri dizi takipçilerini sevindirdi. Peki, Vartolu Çukur’a geri mi dönüyor? İşte Çukur’un yeni bölümünden ilk görüntüler…

Çukur’un yeni bölüm ön izleme fragmanı izleyicilerle buluştu. 4. Sezonuyla devam eden Çukur’un yeni bölüm fragmanında Afganistan’da bulunan Vartolu’nun telefonundaki mesajlara baktığı sahnede Selim’den gelen sesli mesaj dikkat çekiyor.

VARTOLU NEREDEYDİ?

Çukur’un 101. Bölümünde Halil İbrahim’in acilen Afganistan’a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç’on görüşme isteğini yerine getirememişti. Yamaç, Vartolu’nun Afganistan’a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etmişti. 

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