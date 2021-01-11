Çukur’a 3 oyuncu veda etti… Çukur’dan hangi oyuncular ayrıldı?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken gözler bir kez daha kadrodan ayrılan isimlere çevrildi.

HAZAL SUBAŞI'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Çukur’un son bölümüne damga vuran sahnelerden biri de Nehir'in vedası oldu.

Yamaç'tan bebek bekleyen ve Erdenetler'den korunmak için kendini gizleyen Nehir, yanında bulunan Medet'i oyuna getirerek kaçtı. Giderken Yamaç'a da bir mektup bırakan Nehir, mektubunda kimsenin kendini bulamayacağı bir yere gittiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından dizi setindeki bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Hazal Şubaşı, "Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.