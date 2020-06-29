Çukur yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Show TV yayın akışı

Çukur dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimlerine ara veren dizinin en son evde çekilen sürpriz bölümü yayınlanmıştı. Son bölümde Telekonferans ile Koçovalı kardeşler, Psikiyatrist Özgür ile bir araya geldi ancak Yamaç istediği tepkiyi alamadı ve yine kendi bildikleri yöntemlerle sorunlarını çözmeye karar verdiler. Dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. İşte Show TV yayın akışı ve detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Çukur dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen çekimlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deliha 2

22:15 Deliha 2

00:30 İçerde

03:00 Kuaförüm Sensin

05:00 Kalp Atışı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azer ve Karaca tüm engellere rağmen gizli gizli görüşmeye devam etti. Akın, Songül'ü arayarak ona yaklaşmak için bir adım attı. Erdenet meselesinin kapanmadığını öğrenen Vartolu, hapishaneden çıkmak için Yamaç'ı uyardı. Finalde ise Medet, Vartolu'yu arayarak aşık olduğunu söylerken, bu kişinin kim olduğu sorusu merak uyandırdı.

Cumali ve Selim ile arasını düzeltmek isteyen Yamaç, hapishanedeki Vartolu'yu arayarak yardım istedi. Maçın bile sorunları çözmeye yetmediğini duyan Vartolu, terapiye gitmeleri gerektiğini önerdi. Selim ve Cumali'nin bunu kabul etmeyeceğinden emin olan Yamaç ise doktorundan yardım istedi.

Telekonferans ile Koçovalı kardeşler, Psikiyatrist Özgür ile bir araya geldi ancak Yamaç istediği tepkiyi alamadı ve yine kendi bildikleri yöntemlerle sorunlarını çözmeye karar verdiler. Mahalledekiler görüntülü toplantı yaparak yeni düşmanları Arık Böke Erdenet hakkında topladıkları bilgileri konuştular. Kimse bir bilgiye ulaşamazken Medet, atları sevdiğini ve çiftliği olduğunu öğrendi.