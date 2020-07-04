Çukur ne zaman başlıyor? Gözler yeni bölüm tarihinde!

Çukur ne zaman başlıyor sorusu, Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimlerine ara veren dizinin en son evde çekilen sürpriz bölümü nedeniyle gündemde yer aldı. Son bölümde Telekonferans ile Koçovalı kardeşler, Psikiyatrist Özgür ile bir araya geldi ancak Yamaç istediği tepkiyi alamadı ve yine kendi bildikleri yöntemlerle sorunlarını çözmeye karar verdiler. Peki, bu bölümün ardından merak uyandıran Çukur ne zaman başlıyor?

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin yeni bölümü bu hafta da ekrana gelmeyecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen çekimlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azer ve Karaca tüm engellere rağmen gizli gizli görüşmeye devam etti. Akın, Songül'ü arayarak ona yaklaşmak için bir adım attı. Erdenet meselesinin kapanmadığını öğrenen Vartolu, hapishaneden çıkmak için Yamaç'ı uyardı. Finalde ise Medet, Vartolu'yu arayarak aşık olduğunu söylerken, bu kişinin kim olduğu sorusu merak uyandırdı.

Cumali ve Selim ile arasını düzeltmek isteyen Yamaç, hapishanedeki Vartolu'yu arayarak yardım istedi. Maçın bile sorunları çözmeye yetmediğini duyan Vartolu, terapiye gitmeleri gerektiğini önerdi. Selim ve Cumali'nin bunu kabul etmeyeceğinden emin olan Yamaç ise doktorundan yardım istedi.

Telekonferans ile Koçovalı kardeşler, Psikiyatrist Özgür ile bir araya geldi ancak Yamaç istediği tepkiyi alamadı ve yine kendi bildikleri yöntemlerle sorunlarını çözmeye karar verdiler. Mahalledekiler görüntülü toplantı yaparak yeni düşmanları Arık Böke Erdenet hakkında topladıkları bilgileri konuştular. Kimse bir bilgiye ulaşamazken Medet, atları sevdiğini ve çiftliği olduğunu öğrendi.