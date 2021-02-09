Çukur final iddialarıyla gündemde - Çukur dizisi final mi yapacak, ne zaman bitecek?

Ekran macerasına 2017 yılında başlayan Çukur’un final yapacağı iddia edildi. Dizinin Mayıs ayının başında final bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor.



TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerde yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği konuşuluyor. Çukur’un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.



Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.