Çukur final iddialarıyla gündemde - Çukur dizisi final mi yapacak, ne zaman bitecek?
Show TV'de yayınlanan Çukur'un final yapacağı iddia edildi. İddialara göre, 4 sezondur devam eden Çukur dizisinin final tarihi de belli oldu. Final haberleri ardından dizi takipçileri “Çukur” etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Peki, Çukur dizisi final mi yapacak, ne zaman bitecek?
Ekran macerasına 2017 yılında başlayan Çukur’un final yapacağı iddia edildi. Dizinin Mayıs ayının başında final bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerde yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği konuşuluyor. Çukur’un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.
Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle