Çukur bu akşam neden yok? Bu hafta Çukur'un yeni bölümü yok mu? İşte ayrıntılar

Çukur neden yok sorusu, dizinin yayın gününe girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Yayın akışında filme yer verilmesi dolayısıyla Çukur bu akşam neden yok sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam neden yok? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Show Tv yayın akışında yer alan bilgilere göre dizi bu hafta yeni bölümü ile ekranda olmayacak. Çukur'un yeni bölümü ile 24 Nisan Pazartesi günü izleyicilerle buluşması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca’dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

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