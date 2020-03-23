Çukur bu hafta neden yok? Çukur dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur 93. bölümünün pazartesi akşamı yayınlanmasını bekleyenler, 'Çukur yeni bölümü bu akşam neden yok? Çukur bu akşam var mı?' gibi soruların yanıtını sorgulamaya başladı. En son geçtiğimiz hafta sevenlerinin karşısına çıkan Çukur'un yeni bölüm tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Çukur ne zaman yayınlanacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un bu akşam 93. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Corona virüsü önemleri kapsamında birçok dizinin çekimlerine ara verildi. Bu nedenle Çukur'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Çukur'un yeni bölüm tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.