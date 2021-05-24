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Televizyon
Haber Giriş: 24.05.2021 - 03:24 | Son Güncelleme:

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 37. yeni bölümde Efsun ve Yamaç...

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Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 37. yeni bölümde Efsun ve Yamaç...

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Büyük finale son 3 bölüm kala yayınlanan Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Efsun'un düğünü damga vurdu. Cumali Amca’nın son kozu olarak gördüğü Şahram'ın mahalleye gelişi 24 Mayıs Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak olan Çukur'un yeni bölümünde merak uyandıracak. İşte, Çukur 129. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta dizde yaşanacakların kısa özeti.

Çukur 4. sezon 37. yeni bölüm fragmanı Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un bu haftaki bölümünde Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan Çukur 129. bölüm fragmanında Vartolu ve Yamaç'ın yeniden bir araya gelmesi dikkat çekti. Mahalleye yapılan saldırı ise Çukur'un fragmanında yer alan diğer çarpıcı gelişmelerden oldu.

ÇUKUR 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca’nın izini sürerken diğer yandan Çukur’un yaralarını sarmaya çalışacak.

Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca’nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı ‘Çukur' dördüncü sezonunun ardından 7 Haziran akşamı final yaparak sevenlerine veda edecek.

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