Çukur 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur yeni bölümde Amca Emmi'yi vuruyor!

Çukur yeni bölümü öncesi 126. bölüm fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur'un 26 Nisan tarihli yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın maskeli ile kavga etmesi heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Amca’nın emriyle Emmi’nin peşine düşen maskelinin saldırısı ise fragmanda dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca’yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerden sonra Çukur’a ağır bir ders verecek. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç’ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?