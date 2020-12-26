Coşkun Sabah kimdir kaç yaşında? Şarkıcı Coşkun Sabah'ın hayatı ve biyografisiyle ilgili merak edilenler

Coşkun Sabah, son zamanlarda açıklamaları ve katıldığı programlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kışın İstanbul'da sahne alan, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen' in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah'ın kardeşi oluyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Sabah'ın çok sayıda hit olmuş bestesi bulunuyor.

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilk okulu Diyarbakır’da lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

Coşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.

Coşkun Sabah, 1997 yılında eski manken 1995 Türkiye 2. Güzeli Ceyda Okay ile evlendi, çiftin Roza ve Helen adını verdikleri iki kızlarının olduğu evlilik 2017 yılında sonlandı.