Çöpçüler Kralı oyuncuları ve konusu! Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi?

Sevilen Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden ekrana geliyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Çöpçüler Kralı bu akşam yeniden yayınlanacak. İşte Çöpçüler Kralı oyuncuları, konusu ve merak edilen bilgiler...
ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
1977 yılında yapılan, 1 Şubat 1978 tarihinde gösterime giren Çöpçüler Kralı filminin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal