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Çöpçüler Kralı oyuncuları ve konusu! Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi?

#Çöpçüler Kralı#Çöpçüler Kralı Oyuncuları#Çöpçüler Kralı Nerede Çekildi
Çöpçüler Kralı oyuncuları ve konusu Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi

Klasikleşen Türk filmlerinden Çöpçüler Kralı bu akşam yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi değerli isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi? İşte Çöpçüler Kralı oyuncuları ve konusu...

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Sevilen Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden ekrana geliyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Çöpçüler Kralı bu akşam yeniden yayınlanacak. İşte Çöpçüler Kralı oyuncuları, konusu ve merak edilen bilgiler...

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1977 yılında yapılan, 1 Şubat 1978 tarihinde gösterime giren Çöpçüler Kralı filminin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

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Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

 

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