Çok Güzel Hareketler yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda - Çok Güzel Hareketler yılbaşı özel konukları kimler?
“Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel” bölümü ve canlı yayında Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi, 31 Aralık Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Çok Güzel Hareketler 1 ve Çok Güzel Hareketler 2 ilk kez bir arada aynı sahnede yer alacak. Peki, Çok Güzel Hareketler yılbaşı özel konukları kimler?
Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı konuklarıyla yayında olacak. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak.
Yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek olan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.
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