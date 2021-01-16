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Televizyon
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2’den WhatsApp göndermesi...

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Çok Güzel Hareketler 2’den WhatsApp göndermesi...
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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.

Programın bu bölümünde “Şimdiki Aklım” skeci ekrana gelecek. WhatsApp’da tartışma yaratan yeni gizlilik sözleşmesine gönderme yapılan skeç herkesi kahkahaya boğacak.

Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile 17 Ocak Pazar akşamı Kanal D’de..

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