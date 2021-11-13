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Çok Güzel Hareketler 2’den “Evimdeki Yabancı” skeci

#Çok Güzel Hareketler 2#Kanal D#Eser Yenenler

Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2, her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

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Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta “Cebimdeki Yabancı” filminden esinlenerek yazılan skeçte, evindeki yabancıyı bulmak için oynanan bir aile oyununun komik hikayesini anlatacak.

KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları “Evimdeki Yabancı” skecinde son günlerde artan kadına şiddet olaylarına gönderme yaptı. Atakan Çelik’in canlandırdığı “Saffet” karakteri Kadına uzanan eller kırılsın. Yeter!” diyerek kadına şiddete tepki gösterdi.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 15 Kasım Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de...

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