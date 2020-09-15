Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden çok güzel hareketler

Yeni bölümün tamamı 24 saat içinde Youtube’da 1 milyondan fazla tekil izleyici ile Youtube Trend Listesi’nde 1.liğe otururken, ilk bölüm içinde yer alan skeçlerden “Sanal Çocuk ve Sokak Çocuğu” skeci 2.’liğe, “Haram Elma” skeci ise aynı sürede 5.’liğe yerleşerek TV dizi ve programları içinde kırılması zor bir rekora imza attı.

Yeni bölümlerin çekimleri için BKM Köyceğiz Platoları’nda yaşayan ekip, tüm hızıyla yeni skeçler için çalışmalarına devam ediyor. Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile 20 Eylül Pazar saat 20:00’de Kanal D’de…



