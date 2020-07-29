Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'den sokak hayvanları yararına maskeler

Kendi tasarımı maskelerin satışından elde ettiği geliri bu konuda faaliyet gösteren kurumlara bağışlayan Şahin, önceleri hobi olarak başladığı bu projenin giderek büyümesinden çok mutlu.





Melek Şahin şöyle konuştu: “Hepimiz zorlu bir süreçten geçtik ve hala geçirmekteyiz. Hayvanlar, çocuklar ve doğa ile ilgili konulara duyarsız kalamıyorum. Maalesef ki pandemi döneminde ormana, sokağa terk edilmiş ve aç kalmış kurtarılmayı bekleyen çok can oldu. Bu gerçekten çok üzücü... Sosyal medya aracılığıyla insanlar ne kadar seslerini duyursalar da yine de yetersiz kalıyorlar. Ben de pandemi döneminde sokak canları için daha fazla ne yapabilirim diye düşünürken kendime yapmış olduğum maskeyi sonrasında sokak canları için dikip gelirini mama ve tedavi desteğine dönüştürmek istedim. İyi ki de yapmışım.. Gönülden yapılan her işin hayırlı olacağına ve şans getireceğine de inanmışımdır hep. Şimdi projemi biraz daha büyüterek daha çok cana destek olmak istiyorum.”