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GeriTelevizyon Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'den sokak hayvanları yararına maskeler
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Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'den sokak hayvanları yararına maskeler

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Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'den sokak hayvanları yararına maskeler
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Çocuklar Duymasın dizisinin Emine’si oyuncu Melek Şahin, pandemi sürecinde kendi diktiği maskelerin Instagram hesabı üzerinden satışını gerçekleştirmeye başladı. Şahin, kendi hesabı üzerinden yaptığı satıştan elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarına mama ve tedavi desteği sağlıyor.

Kendi tasarımı maskelerin satışından elde ettiği geliri bu konuda faaliyet gösteren kurumlara bağışlayan Şahin, önceleri hobi olarak başladığı bu projenin giderek büyümesinden çok mutlu.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahinden sokak hayvanları yararına maskeler


Melek Şahin şöyle konuştu: “Hepimiz zorlu bir süreçten geçtik ve hala geçirmekteyiz. Hayvanlar, çocuklar ve doğa ile ilgili konulara duyarsız kalamıyorum. Maalesef ki pandemi döneminde ormana, sokağa terk edilmiş ve aç kalmış kurtarılmayı bekleyen çok can oldu. Bu gerçekten çok üzücü... Sosyal medya aracılığıyla insanlar ne kadar seslerini duyursalar da yine de yetersiz kalıyorlar. Ben de pandemi döneminde sokak canları için daha fazla ne yapabilirim diye düşünürken kendime yapmış olduğum maskeyi sonrasında sokak canları için dikip gelirini mama ve tedavi desteğine dönüştürmek istedim. İyi ki de yapmışım.. Gönülden yapılan her işin hayırlı olacağına ve şans getireceğine de inanmışımdır hep. Şimdi projemi biraz daha büyüterek daha çok cana destek olmak istiyorum.”

 

 

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