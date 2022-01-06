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Çin Seddi filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Çin Seddi filmi oyuncu kadrosu

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Çin Seddi filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir Çin Seddi filmi oyuncu kadrosu

Çin Seddi filmi oyuncuları ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Çin Seddi filmi bu akşam tv yayın akışında yer alıyor. Peki, Çin Seddi filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte filme dair merak edilenler

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Çin Seddi filmi bu akşam yayınlanacak. Dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesinin ardından yayınlanacak olan filmlerden biri olan Çin Seddi oyuncuları arasında Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe gibi isimler yer alıyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU

Barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla Uzak Asya'ya gelen bir kervan önce bir çetenin, sonra da gizemli bir canavarın saldırısına uğrar. Ekipten sadece William ve Pero hayatta kalır. William, kendilerine saldıran canavarın kolunu koparmayı başarmıştır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından esir alınıp karargâha götürülürler. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratık olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. William ve Pedro, barutu bulma göreviyle canavara karşı savaşmak arasında sıkışırlar.

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ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI

Matt Damon - William Garin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Jing Tian - Komutan Lin

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong

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