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Çiftliği kurtarmak için milyonluk yüzüğünü sattı

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Kraliçee 3. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 23:43

Burcu Özberk (Deniz), Gökhan Alkan (Ateş), Selin Şekerci (Zeynep), Özgün Karaman (Ali), Ayşe Akın (Narin), Serhat Parıl (Mahir), Afra Karagöz (Duygu),Gülşehri Mina Kekeç (Rüya), Umut Kaplıca (Aslan), Cihat Tamer (Galip), Enes Koçak (Murat), Ecenaz Üçer (Hande), Ege Semih Erken (Efekan), Melis Özçimen (Şahsene),Caner Nalbanoğlu (Burak), Merve Honca (Simay) ve Ferhat Yılmaz'ı (Kulüp Başkanı) kadrosunda buluşturan; senaryosunu Nil Güleç Ünsal ile Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini ise Cevdet Mercan'ın üstlendiği MEDNOVA Yapım imzalı 'Kraliçe' 3. bölümü ile ekranlara geldi.

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 Dizinin yeni bölümünde;

Ateş ile birlikte basının önüne çıkan Deniz, el ele girdikleri basın toplantısından yine kocasıyla el ele ayrıldı.

Ateş'in birlikte tatile çıkma teklifini reddeden Deniz, bir an önce eve gitmek istediğini söyledi.

Karısıyla başbaşa kalacağını düşünen Ateş'i eve döndüklerinde kötü bir sürpriz bekliyordu.

Çiftliği kurtarmak için milyonluk yüzüğünü sattı

Durumu toparladığını düşünen Ateş, kapının önündeki valizleri görünce şoke oldu.

Ateş, Deniz'e neler olduğunu sorduğunda "evi terk ediyorum" yanıtını aldı.

Sana kötü bir haberim var Ateş Akça! Sen hiç bensiz kalmadın. Sen hayatının her detayını, konforunu düşünen bir Deniz olmadan yapamazsın!

Basın toplantısının istediği gibi geçmesiyle keyfi yerine gelen başkan, Ateş'i evinde ziyaret etti.

Çiftliği kurtarmak için milyonluk yüzüğünü sattı

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Ateş'in takımda yer almak için sunduğu şart da kabul edildi.

Bu fırtına duracak galiba Ateş ama dikkat et bazen tam durdu sanarsın daha güçlü başlar. En ufak bir hata bu kez seni bitirir.

Kardeşlerinin yanına dönen Deniz, 1 milyonluk ilk iki taksitin ödenmemesi halinde çiftliğin satışa çıkacağını öğrendi.

ÇİFTLİĞİN MÜHÜRLENMESİ AİLEYİ YIKTI

Çiftliği kurtarmak için milyonluk yüzüğünü sattı

Markalardan reklam teklifleri yağdığını öğrenen Ateş, Samet'e Deniz'in evi terk ettiğini söyledi.

Yıllar önce yaşadığı travmalarla bir kez daha yüzleşen Deniz, annesinin onu terk edip babasıyla üvey kardeşlerinin yanına bıraktığı günü hatırladı.

ANNEME O KADAR ÇOK KIZIYORUM Kİ...

Çiftliği kurtarmak için milyonluk yüzüğünü sattı

Çiftliği kurtarmak için bankayla görüşen Deniz, kardeşlerine başvuru süresinin uzayacağını söyledi.

Ali'nin çiftlik için Ziya ile pazarlık yaptığını öğrenen Zeynep çılgına döndü.

ZİYAAİLEYİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Sen o Ziya denen adamın lafına nasıl inanırsın?

Öfkesini kardeşlerinden çıkarmaya çalışan Zeynep'e Deniz'in tepkisi de sert oldu.

Çiftliği kurtarmak için milyonluk yüzüğünü sattı

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Tüm bunlar gözünün önünde yaşandı ve sen hiçbir şey fark etmedin diye kendine kızgınsın!

Hayatına Deniz olmadan da devam edebileceğini ispatlamaya çalışan Ateş'in gece turu olaylı bitti.

ATEŞ ORTALIĞI YIKTI GEÇTİ

Takım arkadaşlarıyla kavgaya tutuşan Ateş'in o anları kayıtlara geçti.

Babasının emanetine sahip çıkmakta kararlı olan Deniz evlilik yüzüğünü satarak çiftliğin taksitlerini ödedi.

Yüzüğü satmışsın... Nal gibiydi zaten gözümü alıyordu!

Kuyumcunun telefonuyla Deniz'in evlilik yüzüğünü sattığını öğrenen Ateş, karısının emanetini geri aldı.

Çiftliği kurtarmak için milyonluk yüzüğünü sattı

Rüya'yı görme bahanesiyle çiftliğe giden Ateş, Deniz'in ısrarlarına rağmen İstanbul'a dönmedi.

Noldu Ateş sen bana 'bensiz yapamazsın' dememiş miydin? İki gün olmadan kapıma geldin...

Ateş ve Deniz'in kozlarını paylaşması için çocukları gezmeye götüren Ali, tatsız bir sürprizle karşılaştı. Borçlarını alamayan kasabalı, Ziya'nın gazıyla Ali'yi çocukların önünde dövdüler.

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ALİ, BORÇLU OLDUĞU KASABALIDAN DAYAK YEDİ

Karısını kazanmak için her yolu deneyen yüzüğü kuyumcudan geri alan Ateş, Deniz'i etkilemeyi başardı.

Dizinin final sahnesinde ise;

Ateş ile Zeynep'in konuşmalarını duyan Deniz, evlilikleri boyunca eşinin kendisini başka kadınlarla da aldattığını öğrendi.

 

 

 

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#Kraliçe#Kraliçee 3. Bölüm#Kanal D

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