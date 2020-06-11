Chappie filmi oyuncuları kimdir? Chappie filmi konusu nedir?

Chappie filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Chappie filmi oyuncuları ve konusu izlyeiciler tarafından araştırılıyor. Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. İşte Chappie filmi ile ilgili bilgiler…

CHAPPIE FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin oyuncuları arasında Sharlto Copley, Hugh Jackman, Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor.

CHAPPIE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir.