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Üç Kız Kardeş’e dahil olma sürecini anlatan Merve Şen ‘’Diziyi biliyordum tabi ki, çok popüler olmuştu ama izlemeye vaktim olmamıştı. Urla’da Tiny House’da bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Arkadaşım Ayça, aynı zamanda dizinin de ikinci ekip yönetmeni. Yapımcımız İnci Hanım bizi storylerde görüyor, bana yemeğe gelin dedi. O da Urla’da yazlığındaymış gittik çok güzel mantı yaptı bize. Dedi ki “Böyle bir karakter var. Seni düşündüm, ne dersin?”, Bende neden olmasın dedim, hemen anlattı çok heyecanlandık sonra da dahil oldum.” dedi.

Canlandırdığı Cevriye karakteri ile ilgili ise ‘’Cevriye kötü değil ama kötücül bir karakter. Yaşadığı hayat onu kötücül, sinsi ve işgüzar bir insan yapmış. Geldiğinden beri evi de karıştırmaya başladı. Şimdi yalıya gözünü dikti. Çok hayattan bildiğimiz tipik bir karakter aslında. Ben o yüzden onu oynamayı çok seviyorum.’’

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Çekimleri Ayvalık’ta devam eden dizinin set ortamının da çok güzel olduğuna değinen Merve Şen “Set ortamı çok güzel, ben üçüncü sezon dahil oldum ama hiç yabancılık çekmedim. Bütün arkadaşlarım hemen sardılar beni. Oyuncu ortamımız çok güzel, Ayvalık zaten çok güzel, çok büyülü bir yer... Yönetmenimle çok iyi anlaşıyoruz, herkesin keyfi yerinde, her şey çok tatlı gidiyor.” dedi.

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