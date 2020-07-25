Çete Savaşları oyuncuları kimler? Çete Savaşları oyuncu kadrosu ve konusu

Çete Savaşları suç ve aksiyon sahneleriyle izleyenleri ekran başında topluyor. Ufak bir suçtan içeri giren 19 yaşındaki JR'nin hapishade yaşadığıdıkları ve Avustralya’nın en azılı suçlusu Brendan Lynch’in koruması altına girmesiyle başlayan maceralar zinciri Çete Savaşları'nda ekranlara gelecek. İşte, filmle ilgili ayrıntılar.

ÇETE SAVAŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Julius Avery'in yönetmen koltuğunda oturduğu Çete Savaşları filminde Ewan Mcgregor, Brenton Thwaites, Alicia Vikander, Matt Nable oyuncu kadrosunda yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Ufak bir suçtan içeri giren 19 yaşındaki JR, hapishanenin sert koşullarıyla yüzleşir. “Hayatta kalmak için yapılması gerekenler” diye bir rehber yoktur. Yapman gereken, kafanı öne eğecek, zamanını doldurup, dışarı çıkacaksın. Bir koruyucunuz olursa, hayatınız rahat geçer. Bir tesadüfler zinciri sonunda Avustralya’nın en azılı suçlusu Brendan Lynch’in koruması altına girer. Ama bunun da bir bedeli olacaktır. Lynch ve ekibinin JR için planları vardır. Hapisten çıkar çıkmaz Lynch’in kaçışına yardımcı olmak için çalışmalara başlar. Bunun ödülü, ekibe katılmak ve bir sonraki büyük altın vurgununda yer almak olur. Ancak işler umdukları gibi gitmeyecektir…