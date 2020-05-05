Centilmen filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Centilmen oyuncu kadrosu

Centilmen filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Filmde Amerika’da yaşayan Hindistan kökenli Gaurav, Yakup ile amansız bir kovalamacaya girer. Gaurav hem kimliğini gizlemeye hem de Kavya’yı korumaya çalışarak, hayatını kurtarmaya çalışacaktır.

CENTİLMEN FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin oyuncuları arasında Sidharth Malhotra, Jacqueline Fernandez, Sunil Shetty gibi isimler bulunuyor.

İŞTE CENTİLMEN FİLMİ KONUSU

Amerika’da yaşayan Hindistan kökenli Gaurav, örnek bir vatandaştır. Karanlık geçmişine gömdüğü ezeli düşmanı Yakub ortaya çıkınca, aynı şirkette çalıştığı Kavya’ya evlenme teklif etmeyi planlayan Gaurav’ın hayalleri suya düşer. Yakup ile amansız bir kovalamacaya giren Gaurav hem kimliğini gizlemeye hem de Kavya’yı korumaya çalışarak, hayatını kurtarmaya çalışacaktır.